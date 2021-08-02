Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Білоруська легкоатлетка Тимановська отримала польську візу

Як заявив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський, Варшава надасть їй «всю необхідну допомогу»

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала польську гуманітарну візу, повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі.

Як заявив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський, Варшава надасть їй «всю необхідну допомогу».

Раніше стало відомо, що Білорусь залишив чоловік Тимановської Арсеній Зданевич. Джерела в органах влади України підтвердили Радіо Свобода, що він перебуває в Києві.

Колишній білоруський дипломат, нині опозиціонер Павло Латушко повідомив, що Зданевич приєднається до Тимановської у Польщі. Подробиць він не навів.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач повідомив, що його країна готова надати гуманітарну візу білоруській спринтерці Христині Тимановській.

Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській та взяти її під міжнародний захист.

1 серпня стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти до Білорусі проти її волі за критику спортивних чиновників. В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і не сіла на рейс. Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть арештувати.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG