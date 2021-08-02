Польща також пропонує притулок і допомогу Тимановській, МОК ще визначається з подальшими кроками

Польща готова надати гуманітарну візу білоруській спринтерці Христині Тимановській. Про це заявив увечері 1 серпня заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач.

«Польща готова допомогти Христині Тимановській – білоруській атлетці, яку режим Лукашенка наказав повернути з Олімпійських ігор до Мінська. Їй запропонували гуманітарну візу, і вона зможе продовжити свою спортивну кар’єру в Польщі, якщо цього захоче», – заявив він у своєму твітері.

Міжнародний олімпійський комітет повідомив 2 серпня, що Тимановська перебуває в безпеці в Токіо після того, як відмовилася сідати на літак до Мінська і попросила притулку в японських поліцейських.

«Вона запевнила нас, що в повній безпеці. Ми знову поговоримо з нею сьогодні, щоб зрозуміти, які наші наступні кроки. Нам треба вислухати її, дізнатися, чого вона хоче і підтримати її в цьому рішенні», – повідомив речник МОК Марк Адамс.

Він додав, що Тимановська провела ніч у готелі аеропорту під охороною місцевої влади.

У МОК повідомили, що зв’яжуться з Білоруським олімпійським комітетом, щоб отримати їхнє пояснення щодо ситуації з Тимановською.

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Станом на ранок понеділка 24-річна спортсменка все ще перебувала в аеропорту «Ганеда» Токіо. Раніше Білоруський фонд спортивної солідарності, який підтримує опозиційно налаштованих спортсменів, повідомив, що Тимановська планує просити притулку в Німеччині чи Австрії.

Напередодні Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській та взяти її під міжнародний захист.

Раніше 1 серпня стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти до Білорусі проти її волі за критику спортивних чиновників. В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і не сіла на рейс.