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Чехія пропонує Тимановській візову підтримку та міжнародний захист на своїй території

Христина Тимановська залишається в аеропорту Токіо під охороною поліції

Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській та взяти її під міжнародний захист.

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив після консультацій із прем’єр -міністром Андреєм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком, що Чехія готова надати візову підтримку та міжнародний захист Тимановській у Чехії.

За словами Кульганека, посольство Чехії в Токіо вже отримало відповідні доручення.

Раніше 1 серпня стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти до Білорусі проти її волі за критику спортивних чиновників. В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і не сіла на рейс.

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