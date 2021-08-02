Активісти заявили про намір Тимановської звернутися до посольства Польщі, її чоловік виїхав до України

Білоруська олімпійська спринтерка Христина Тимановська звернеться до посольства Польщі в Токіо по національну візу. Про це повідомляє одна з біолруських опозиційних ініціатив Національне антикризове упраління.

«Христина Тимановська найближчим часм звернеться до посольства Польщі в Токіо з проханням про видачу їй національної візи в Польщу. Про це досягнута домовленість Павла Латушка із заступником Міністра іноземних справ Польщі Мартином Пшидачем. Наразі вона не зверталася з приводу надання їй статусу політичного притулку на території Польщі», – йдеться в повідомленні.

Пшидач наразі не підтвердив це повідомлення публічно.

Крім того, за повідомленням білоруської служби Радіо Свобода, чоловік Тимановської виїхав із Білорусі до України. З власних джерел Радіо Свобода відомо, що він вже перебуває на території України.

Раніше речник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін повідомив телеканалу «Настоящее время», що Тимановська попросила політичного притулку в Польщі.

Речник БФСС додав, що побоювання спортсменки щодо ув’язнення в разі повернення до Білорусі підсилили критичні повідомлення на «пропагандистських каналах».

Він також прокоментував заяву Білоруського олімпійського комітету про те, що Тимановська знялася зі змагань через свій «емоційний стан».

«Вони намагалися усунути її від змагань не через якій об’єктивні чи реальні причини. Це був суто адміністративний наказ», – сказав Опейкін.

Тим часом канали Euroradio та «Нік і Майк» оприлюднили аудіо, на якому, за їхнім твердженням, тренери білоруської збірної вимагали від Тимановської повернутися до Білорусі. Вони також розкритикували її за коментарі щодо керівництва збірної в соціальних мережах.

Газета «Наша Нива» ідентифікувала один із голосів на аудіо як такий, що належить головному тренеру білоруської національної легкоатлетичної збірної Юрію Майсевичу. Канал «Нік і Майк» позначив другого мовця як посадовця Білоруськог олімпійського комітету Артура Шумака.

Обидва чоловіки вмовляють Тимановську їхати до Білорусі, нічого не коментувати в соцмережах або журналістам і нічого не казати родичам або чоловікові. Від неї також вимагали повернути гроші на добове утримання, видані перед поїздкою до Токіо.

Тимановська підтвердила «Настоящему времени», що на аудіо її голос.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила вдячність Міжнародному олімпійському комітету за «швидку реакцію» на ситуацію зі спортсменкою.

«У неї є право на міжнародний захист і продовження участі в Олімпіаді. Також критично важливо розсліувати порушення прав спортсменів Білоруським олімпійським комітетом», – написала вона в своєму твітері.

БФСС повідомив виданню Tribuna.com, що закликав до пожиттєвої дискваліфікації Майсевича, Шумака та голови білоруського представництва на Олімпійських іграх Дмитра Довгаленка.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач повідомив, що його країна готова надати гуманітарну візу білоруській спринтерці Христині Тимановській.

Напередодні Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській та взяти її під міжнародний захист.

Раніше 1 серпня стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти до Білорусі проти її волі за критику спортивних чиновників. В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і не сіла на рейс.