Литва: прикордонники затримали за добу 289 мігрантів з Білорусі

Литовські прикордонники затримали 289 мігрантів з Білорусі в неділю 1 серпня. Це найвищий показник цього року, заявив начальник служби охорони держкордону при МВС Литви Рустам Любаєв.

За словами Любаєва, за перші години понеділка 2 серпня прикордонники знову відзначають «перспективу досягнення досить значної» кількості біженців. З опівночі вони вже затримали 109 мігрантів з Білорусі.

Минулого тижня литовські прикордонники також звітували про рекордну кількість затриманих біженців.

Балтійська країна, яка має майже 680-кілометровий кордон з Білоруссю, звинувачує Мінськ у навмисному пропуску мігрантів через його кордони.

Олександр Лукашенко неодноразово погрожував дозволити мігрантам із зон бойових дій, таких як Сирія, Ірак та Афганістан, проникнути до ЄС у відповідь на санкції, запроваджені проти Мінська після спірних президентських виборів у серпні минулого року, та подальші репресії проти опозиції.