Єврокомісар відвідає Литву, щоб обговорити наступні заходи щодо потоку мігрантів

Європейська комісарка з внутрішніх справ Ільва Йоганссон відвідає Литву 2 серпня для обговорення подальших кроків щодо дедалі більшої кількості мігрантів, які потрапляють до цієї країни через кордон із Білоруссю.

Йоганнсон планує зустрітися з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Сімоните у Вільнюсі, повідомили в Брюсселі. Також планується її візит на пункт перетину кордону Падваріонис разом із міністром внутрішніх справ Аґне Білотайте.

У своїх переговорах з литовськими політиками Йоганссон планує більш детально окреслити характер додаткової підтримки ЄС. Також можливі додаткові санкції ЄС щодо Білорусі.

Читайте також: Влада Литви може оголосити режим НС через ситуацію з мігрантами. Жителі села на кордоні протестують проти будівництва табору для біженців

Додаткові сили з прикордонного агентства Євросоюзу Frontex вже були направлені в Литву протягом останніх тижнів для посилення охорони кордону, і Брюссель планує надіслати ще.

Протягом одного дня майже 200 людей перетнули кордон на початку цього тижня, в результаті чого загальна кількість перехоплених мігрантів цього року досягла 3500 проти 81 людини за весь минулий рік. Більшість із них подали клопотання про надання притулку.

Балтійська країна, яка має майже 680-кілометровий кордон з Білоруссю, звинувачує Мінськ у навмисному пропуску мігрантів через його кордони.

Олександр Лукашенко неодноразово погрожував дозволити мігрантам із зон бойових дій, таких як Сирія, Ірак та Афганістан, проникнути до ЄС у відповідь на санкції, запроваджені проти Мінська після спірних президентських виборів у серпні минулого року, та подальші репресії проти опозиції.