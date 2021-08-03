Шишов не звертався до поліції щодо можливого стеження – голова Нацполіції

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов, знайдений повішеним в одному з київських парків, раніше не звертався до правоохоронців із приводу можливого стеження за ним, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«Ні, наразі така інформація у Національної поліції відсутня. Ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які могли надійти до поліції. Таких звернень не було ні минулого, ні цього року», – сказав Клименко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода під час брифінгу 3 серпня.

Він також повідомив, що на тілі Шишова виявлені садна.

«У нього здерта шкіра на носі та на лівому коліні. І, якщо не зраджує пам’ять, невелике потертя на лівій частині верхньої губи. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти», – заявив Клименко.

Раніше представник «Білоруського дому в Україні» Юрій Шчучко розповів в ефірі «Настоящего времени» (телеканалу, створеного Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»), що в Шишова були сліди побиття на обличчі.

Голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова знайшли повішеним у одному з парків Києва 3 серпня.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у боях на Донбасі і отримав українське громадянство.

Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, очільник українського руху «Азов», який був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів – ред.).