«Він не міг скоїти самогубство» – дівчина Шишова розповіла про останні дні його життя

Божена Жолудь, дівчина голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним у Києві, розповіла білоруській службі Радіо Свобода про останні дні його життя.

Вони обидва з міста Речиця та переїхали до Києва через переслідування з боку білоруської влади.

«У Віталія не було ні батьків, ні сім’ї – усі померли. Працював айтішником-фрилансером. Не було такого, щоб він скаржився, що за ним стежать. Але останнім часом Віталій став уважнішим – бувало, дивився, які машини під’їхали, хто з них виходить», – сказала вона.

За словами дівчини, Віталій не отримував прямі погрози, але він мав погані передчуття:

«Він мені цього не виказував, але написав одному з наших знайомих за тиждень до трагедії: у мене погане передчуття, якщо що, доглянь за Боженою. Щоб до Віталія підходили незнайомці – такого не було Одного разу до мене на вулиці в центрі міста підійшли деякі люди – як потім виявилося, вони записували і знімали».

Жолудь розповіла, що Шишов не завжди ходив бігати, а час від часу, за бажанням. Останнім часом у його поведінці вона не помітила нічого незвичайного чи дивного.

«Ми обидва тиждень хворіли, лежали в ліжках і дивилися фільми. Звичайно, настрій хворої людини не на підйомі, але жодних поганих думок у Віталія не було. Впевнена, він не міг покінчити життя самогубством. У нього не було підстав для цього. І так зі мною вчинити він не міг. У нас були спільні плани на майбутнє», – додала дівчина.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся. Сьогодні вранці його знайшли повішеним у одному з київських парків.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну. За даними білоруської служби Радіо Свобода, ця організація пов’язана з народженим у Білорусі, колишнім учасником неонацистських організацій Білорусі та Росії Сергієм Коротких, який брав участь у боях на Донбасі і отримав українське громадянство.