МОК починає офіційне розслідування щодо НОК Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет почне офіційне розслідування щодо ситуацій з Національним олімпійським комітетом Білорусі та спортсменкою Христиною Тимановською.

«МОК вирішив розпочати офіційне розслідування ситуації з НОК Білорусі. Його очолить адміністрація МОК. Нам потрібно встановити всі факти, ми повинні вислухати всіх причетних», – заявив речник МОК Марк Адамс.

Як заявив Білоруський Дім у Варшаві, у середу, 4 серпня білоруська спортсменка Христина Тимановська планує прилетіти до столиці Польщі. Білоруський Дім закликав білоруську громаду Варшави «гідно зустріти спортсменку й разом її підтримати».

1 серпня стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти до Білорусі проти її волі за критику спортивних чиновників. В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і не сіла на рейс. Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть арештувати.

Згодом сталом відомо, що спортсменка отримала польську гуманітарну візу. Її чоловік, тренер Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі до України.