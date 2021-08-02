Євросоюз піддав критиці дії режиму Лукашенка проти спортсменки Тимановської

Європейський союз піддав різкій еритиці дії влади Білорусі за спробу насильно відправити з Токіо до Мінська бігунку Христину Тимановську. У Брюсселі привітали рішення Польщі надати 24-річній спортсменці гуманітарну візу.

Спроба примусово репатріювати Тимановську проти її волі – це ще один приклад жорстокості репресивних заходів режиму Лукашенка, йдеться в заяві ЄС, яку оголосив представник пресслужби керівника зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.

У Мінську вважають за можливе поширювати ці репресії на атлетів і тим самим порушувати давнє правило: припиняти ворожі дії в період Олімпійських ігор. Цю заяву опублікувала 2 серпня пресслужба голови зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку усунули від Олімпіади після критики керівництва збірної, отримала польську гуманітарну візу, повідомили 2 серпня у Міністерстві закордонних справ Польщі.

Раніше стало відомо, що Білорусь залишив чоловік Тимановської Арсеній Зданевич. Джерела в органах влади України підтвердили Радіо Свобода, що він перебуває в Києві.

1 серпня стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти до Білорусі проти її волі за критику спортивних чиновників. В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і не сіла на рейс. Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть арештувати.