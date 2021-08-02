На аудіо чути, як Артур Шумак, заступник директора Національного центру олімпійської підготовки Білорусі з легкої атлетики, і Юрій Майсевич, головний тренер олімпійської збірної Білорусі з легкої атлетики, кажуть Тимановській покинути Олімпійські ігри в Токіо через її коментарі в соціальних мережах. Спринтерка відмовилася повертатися у Білорусь, і пізніше її бачили на виході з посольства Польщі у Токіо. Христина Тимановська підтвердила телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що це дійсно її голос на записі. (Аудіо: Telegram/@nic_and_mike).