Чоловік Тимановської розповів, як він виїхав з Білорусі та що сім’я збирається робити далі

Тренер Арсеній Зданевич, чоловік спортсменки Христини Тимановської, яку білоруські спортивні чиновники намагалися змусити під час Олімпіади повернутися з Японії додому, терміново виїхав з Білорусі до України.

Як розповів журналістам «Єврорадіо» та KYKY колишній спортсмен, а тепер особистий тренер, зараз він у безпеці в Україні.

В Україні вже знають всю ситуацію та готові допомогти

«Чому вирішив виїхати? По-перше, є хоча б деякі знайомі, які спочатку можуть допомогти. По-друге, навіть прикордонники підтримали і побажали нам успіху. В Україні вже знають всю ситуацію та готові допомогти... Репресії могли торкнутися і мене, хоча прямих погроз не було. Але я розумів, що мені не дозволять працювати і спокійно жити. Рішення про виїзд учора ухвалив протягом пів години. Із Христиною поки немає зв’язку, але я знаю, що вона перебуває під охороною польського консульства в Токіо. У майбутньому планую переїхати до Польщі, де ми зустрінемось».

Оцінюючи незвичну ситуацію з дружиною, Арсеній Зданевич звинувачує всіх чиновників, які виявились абсолютно некомпетентними у своїй справі.

«Я розумію емоції Христини, яка дізналася, що їй потрібно бігти естафетою 400 метрів замість своєї дистанції. Оскільки для неї це дуже значна відстань, що вимагає іншої підготовки. Навіщо взагалі виставлятися, коли немає людей, які спеціально готувалися до цього виду, доповнювати його тими, для кого, грубо кажучи, 400 метрів – це важко? Краще не виставляти цю естафету, а дозволити дівчатам нормально відпрацьовувати свої види. Просто ставлять спортсменів інших видів, щоб закрити дірки. Це неправильно. Кожен повинен підготуватися до свого виду, піти і показати результат», – зазначає Зданевич.

Молодий чоловік каже, що він шокований цією історією, в якій зараз чиновники намагаються зробити винною його дружину.

Такі люди не повинні працювати зі спортсменами. Це виходить за всі межі

«У мене стільки гніву щодо того, що моя дружина була на іншому кінці світу, а я не міг її захистити. Деякі чоловіки віком під 60 років намагалися тиснути на неї, ламати її, доводили до сліз. Це ненормально! Ганебна поведінка для будь-якої людини. І такі люди не повинні працювати зі спортсменами і в принципі з людьми. Це виходить за всі межі. Я не турбуюся ні про себе, ні про своє майбутнє в чужій країні, але дуже переживаю за дружину, щоб у неї було все добре, що вона була під охороною», – каже Арсеній Зданевич.

За його словами, інформація про нібито проблеми з психічним здоров’ям Христини є провокацією, а весь конфлікт розгорівся на емоціях.

«Це непорозуміння було створене керівниками делегації. Спортсмена не можна змушувати виконати нормативи, яких він ніколи не практикував. І без його згоди. Якби з Христиною коректно поговорили, такої ситуації могло б не статися. Але ніхто навіть не повідомив її, про це вона дізналася від незнайомих людей, що їй доведеться пробігти 400 метрів... Звичайно, не хочеться втрачати все, до чого вона так довго йшла. Христина хотіла добре показати себе на Олімпіаді, на жаль, їй не дали такої можливості. Просто довели людину до істерики шляхом залякування. Я думаю, навіть якби вона могла повернутися до Білорусі і їй нічого не загрожувало б, не було б бажання грати за таку збірну», – зауважує чоловік спортсменки

Говорячи про спортивних чиновників, які переслідували його дружину в Токіо, Арсеній Зданевич висловив сподівання, що ці люди більше не працюватимуть у спорті.

Оригінал публікації – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода