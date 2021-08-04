Христина Тимановська прилетіла до Відня. Її чоловіку дали польську гуманітарну візу

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яка відмовилася повертатися до Мінська, прибула до Відня.

Звідти вона має поїхати до Польщі, яка видала Тимановській гуманітарну візу й пообіцяла їй подальшу юридичну допомогу, а також допомогу в продовженні спортивної кар’єри. Коли саме вона відбуде до Варшави – не повідомляють.

Офіційний представник польського уряду Пьотр Мюллер повідомив, що Польща також надала гуманітарну візу чоловікові Тимановської Арсенію Зданевичу, який днями переїхав із Білорусі до України.

У розмові з Радіо Свобода Зданевич підтвердив, що має візу, і сказав, що він все ще перебуває в Києві й не повідомлятиме, коли поїде до Польщі «для власної безпеки».

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі з олімпійського Токіо на вимогу представників збірної своєї країни.

Її намагалися вислати в Білорусь після того, як вона розкритикувала роботу чиновників збірної. Тимановська висловила побоювання, що вдома її можуть арештувати, і попросила захисту в МОК і японської поліції.

Згодом стало відомо, що спортсменка отримала польську гуманітарну візу.