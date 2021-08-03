Дії Білорусі щодо Тимановської «повинна зустрітись з міжнародним спротивом» – прем’єр Польщі

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький на своєму Фейсбуці означив дії білоруської влади щодо спортсменки Христини Тимановської як «бандитську спробу викрадення» за критику білоруського режиму.

«Агресія, що її припустилися білоруські служби на теренах Японії, та ще й під час Олімпійських ігор, які є символом миру і fair play (чесної гри – ред.), повинна зустрітись з рішучим спротивом міжнародної спільноти», вважає польський прем’єр.

Зі свого боку уряд Польщі вже здійснив перші кроки для забезпечення безпеки Тимановської. Зокрема, дипломат, представник міністра закордонних справ Павел Мілєвський зазначив, що вже зустрівся з білоруською спортсменкою.

«Вона втомлена, але дуже вдячна за нашу допомогу в цьому надзвичайно тяжкому періоді її спортивної кар’єри», – повідомив Мілєвський.

Як заявив Білоруський Дім у Варшаві, у середу, 4 серпня білоруська спортсменка Христина Тимановська планує прилетіти до столиці Польщі. Білоруський Дім закликав білоруську громаду Варшави «гідно зустріти спортсменку й разом її підтримати».

1 серпня стало відомо, що Христину Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти до Білорусі проти її волі за критику спортивних чиновників. В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і не сіла на рейс. Тимановська висловила побоювання, що в Білорусі її можуть арештувати.

Згодом сталом відомо, що спортсменка отримала польську гуманітарну візу. Її чоловік, тренер Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі до України.