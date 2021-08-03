У МЗС пообіцяли підтримку чоловікові Тимановської на тлі «шокуючих новин»

Міністерство закордонних справ України зв’язалося з чоловіком білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, який виїхав до Києва, для надання йому необхідної допомоги, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зв’язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався у безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування», – написав Кулеба у твіттері.

Перед цим міністр написав, що «Україна зробить все можливе» для розслідування загибелі білоруського активіста Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним у парку в Києві. Поліція розслідує цю справу, розглядаючи серед інших і версію про вбивство, замасковане під суїцид.

Про те, що Арсеній Зданевич виїхав до України, стало відомо 2 серпня.

Це сталося після того, як його дружина, білоруська легкоатлетка Христина Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі з олімпійського Токіо на вимогу представників збірної своєї країни.

Її намагалися вислати в Білорусь після того, як вона розкритикувала роботу чиновників збірної. Тимановська висловила побоювання, що вдома її можуть арештувати, і попросила захисту в МОК і японської поліції.

Згодом стало відомо, що спортсменка отримала польську гуманітарну візу.