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Тимановська вилетіла з Токіо до Відня

Білоруська спортсменка полетіла до Відня

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку зняли з Олімпіади і намагалися проти її волі вивезти з Токіо після критики спортивних чиновників з її боку, вилетіла з Токіо до Відня.

Раніше очікувалося, що вона полетить прямим рейсом зі столиці Японії в Варшаву – там їй видали гуманітарну візу. В останні дні вона перебувала в посольстві цієї країни в Токіо. Однак, як повідомляє Reuters, в останній момент з міркувань безпеки вона вилетіла іншим рейсом – до Відня, столиці Австрії. Представник білоруської діаспори, який підтримує зв’язок з Тимановською, повідомив агентству, що на зміні маршруту наполягли польські дипломати.

Журналістам вдалося сфотографувати і зняти на відео спортсменку біля входу в аеропорту Токіо, проте спілкуватися з пресою вона не стала.

Аудіозапис розмови: спринтерці Тимановській кажуть повертатися до Білорусі (відео)
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Аудіозапис розмови: спринтерці Тимановській кажуть повертатися до Білорусі (відео)

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Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі з олімпійського Токіо на вимогу представників збірної своєї країни.

Її намагалися вислати в Білорусь після того, як вона розкритикувала роботу чиновників збірної. Тимановська висловила побоювання, що вдома її можуть арештувати, і попросила захисту в МОК і японської поліції.

Згодом стало відомо, що спортсменка отримала польську гуманітарну візу.

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