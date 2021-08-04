Тимановська вилетіла з Токіо до Відня

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку зняли з Олімпіади і намагалися проти її волі вивезти з Токіо після критики спортивних чиновників з її боку, вилетіла з Токіо до Відня.

Раніше очікувалося, що вона полетить прямим рейсом зі столиці Японії в Варшаву – там їй видали гуманітарну візу. В останні дні вона перебувала в посольстві цієї країни в Токіо. Однак, як повідомляє Reuters, в останній момент з міркувань безпеки вона вилетіла іншим рейсом – до Відня, столиці Австрії. Представник білоруської діаспори, який підтримує зв’язок з Тимановською, повідомив агентству, що на зміні маршруту наполягли польські дипломати.

Журналістам вдалося сфотографувати і зняти на відео спортсменку біля входу в аеропорту Токіо, проте спілкуватися з пресою вона не стала.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі з олімпійського Токіо на вимогу представників збірної своєї країни.

Її намагалися вислати в Білорусь після того, як вона розкритикувала роботу чиновників збірної. Тимановська висловила побоювання, що вдома її можуть арештувати, і попросила захисту в МОК і японської поліції.

Згодом стало відомо, що спортсменка отримала польську гуманітарну візу.