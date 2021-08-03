У Литві зафіксували, як автомобіль білоруських прикордонників супроводжував мігрантів до кордону ЄС

Співробітники агентства зовнішнього кордону Європейського Союзу Frontex, які допомагають прикордонникам Литви, під час патрулювання кордону помітили групу нелегальних мігрантів у супроводі відомчого автомобіля, заявило Міністерство внутрішніх справ.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода із посиланням на ​Delfi.

9 липня Литва розпочала зведення 550-кілометрової огорожі з колючого дроту на кордоні з Білорусією. Вільнюс звинувачує білоруську владу у тому, що вона дозволила мігрантам з-за кордону в’їхати до країни, а потім ввезла їх до Європейського Союзу. Огорожа на кордоні з Білоруссю обійдеться Литві у понад 40 мільйонів євро.

Литва звинувачує офіційний Мінськ у причетності до потоку мігрантів з Білорусі. 2 серпня керівник надзвичайних ситуацій штату Аґне Білатайте заявила, що мігрантів відправлятимуть на блокпости або до дипломатичних представництв.

«Литовський кордон має бути захищений усіма законними засобами від будь-якого незаконного перетину як інструменту гібридної атаки, яка зараз здійснюється проти Литви. Людей, які навмисно незаконно перетинають кордон у заборонених місцях, слід вважати злочинцями, які мають намір скоїти протиправний акт – перетнути кордон незаконно», – заявила вона.

Голова Комітету парламенту Литви з питань національної безпеки та оборони Лавринас Кашчунас заявив, що прикордонники не повинні виконувати функції адміністраторів готелів.

«Міграція повинна бути тільки законною. Нелегальна міграція як частина гібридної атаки лише компрометує інститут обґрунтованого політичного притулку», – сказав він.

Вранці того ж дня стало відомо, що в Мінськ очікуються нові рейси з Іраку. Інформація про нові рейси з міст Басра (1,327 мільйона жителів), Сулейманії (677 тисяч жителів) та Арбіля (846 тисяч мешканців) з’явилася на онлайн-табло Національного аеропорту «Мінськ» та в сезонному розкладі.

Згідно з вебсайтом авіакомпанії, всі квитки з Басри до Мінська вже були продані до 26 серпня, а з Арбіля – до кінця жовтня.

За минулу добу прикордонники Литви затримали ще 185 мігрантів з Білорусі, десятки з них повернули до Білорусі. За даними Департаменту статистики Литви, загалом 4026 мігрантів намагалися потрапити до Литви з Білорусі.

Серед мігрантів, затриманих на литовському кордоні, 2714 були громадянами Іраку або були названі такими. Крім того, було 200 громадян Конго, 131 – Камеруну, 79 – Гвінеї, 91 – Ірану, 129 – Сирії, ще 83 особи мають громадянство Афганістану та інших країн.