Що відомо про «Білоруський дім в Україні», голову якого знайшли повішеним у Києві

Білоруська служба Радіо Свобода зібрала кілька фактів про створення та історію цієї організації білоруської діаспори.

Один із засновників та керівник «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов зник вранці 2 серпня, а наступного дня був знайдений повішеним у Святошинському парку Києва, неподалік від будинку, де він жив зі своєю дівчиною Боженою Жолудь.

Неформальна ініціатива

«Білоруський дім в Україні» спочатку функціонував як неформальна ініціатива. Він з’явився одразу після президентських виборів у Білорусі 2020 року та зібрав як представників білоруських організацій, які вже існували та раніше були зареєстровані на території України, так і нових біженців з Білорусі.

Неформальну ініціативу також спочатку підтримали білоруси, які виїхали в Україну багато років тому і мали тут свій бізнес.

Насправді ця ініціатива була першою, яка відреагувала на необхідність допомагати білоруським біженцям.

Роман Бондаренко та хрест біля посольства

Восени минулого року на один з мітингів, які на той час майже щодня проходили біля посольства Білорусі в Києві, прийшов колишній громадянин Білорусі, волонтер батальйону «Азов» Сергій Коротких. Тепер він має українське громадянство і бере активну участь у політично-громадських організаціях «Національний корпус» та «Національні дружини», пов'язаних з ексдепутатом Андрієм Білецьким, колишнім командиром добровольчого батальйону «Азов».

У листопаді 2020 року Сергій Коротких уже вважався своєю людиною в новій білоруській діаспорі, оскільки допомагав тримати варту біля меморіалу Роману Бондаренку.

Згодом без згоди міської влади він ініціював і встановив металевий хрест на згадку про репресованих у Білорусі під час мирних мітингів. Це стало причиною ноти протесту, надісланої білоруськими дипломатами до Міністерства закордонних справ України.

Хрест досі стоїть, незважаючи на заяви міської влади про необхідність узгодження встановлення будь-яких пам’ятних знаків у столиці.

Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, очільник українського руху «Азов», який був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів – ред.).

З офіційною реєстрацією, але з іншими керівниками

Тоді ж Сергій Коротких вирішив зареєструвати організацію «Білоруський дім в Україні». Він зміг дуже швидко реалізувати цю ідею. Уже 7 грудня 2020 року організація мала офіційну реєстрацію в Міністерстві юстиції України з двома керівниками: Віталієм Шишовим та Родіоном Батуліним.

Останній – не лише ідейний союзник Сергія Коротких. Українські ЗМІ назвали його охоронцем і зазначили, що вони разом у липні 2019 року були причетні до нападу на експрезидента Петра Порошенка, коли його допитувало Державне бюро розслідувань України.

З весни БДУ, як почали називати цю організацію, брав активну участь у більшості білоруських акцій у Києві, а 27 липня провів альтернативний захід з нагоди 31-ї річниці підписання декларації про незалежність Білорусі.

Допомога білорусам

Окрім участі в акціях, БДУ допомагав білоруським мігрантам, перш за все тим, хто не мав грошей, щоб оселитися на новому місці, та мав проблеми з отриманням посвідки на проживання. Організація записувала короткі відеоролики про свою роботу з білоруською діаспорою.

Крім того, активісти БДУ запрошували білорусів пройти військову підготовку в одному з київських клубів.