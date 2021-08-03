«Плата за інституційну кризу в правоохоронній системі» – у комітеті Ради прокоментували загибель Шишова

Україна «не була і не є безпечним місцем» для втікачів-опозиціонерів тоталітарних режимів, заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народний депутат із фракції «Голос» Андрій Осадчук у коментарі Радіо Свобода. Він сказав про це, коментуючи загибель голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

«Для мене це історія, з одного боку, про те, що Україна не була і не є безпечним місцем для втікачів-опозиціонерів тоталітарних режимів, що оточили нас із півночі і сходу і готові вбивати заради збереження своїх режимів. З іншого, – про те, що наш силовий блок, на жаль, не здатен захистити життя і здоров’я людей, навіть тих, хто перебуває під реальною загрозою», – заявив Осадчук.

Він додав, що це «плата за зволікання з реформою СБУ й за інституційну кризу у правоохоронній системі».

Голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, знайшли повішеним у одному з парків Києва 3 серпня.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у боях на Донбасі і отримав українське громадянство.

Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, очільник українського руху «Азов», який був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів – ред.).