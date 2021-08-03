Зеленський тримає справу про смерть Шишова на контролі – речник

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу щодо загибелі голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова, заявив на брифінгу речник глави держави Сергій Никифоров.

«Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент, звичайно ж, тримає цю справу на контролі. Єдине, що можна сказати, що нам справді важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа та осені минулого року приїхали до України, відчували себе в безпеці. Ми над цим також працюємо», – сказав Никифоров.

Голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова знайшли повішеним у одному з парків Києва 3 серпня.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.