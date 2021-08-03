США заявили про необхідність «повного і ретельного» розслідування загибелі Шишова

США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин смерті громадянина Білорусі, голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова.

«Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин», – заявили у посольстві.

Голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова знайшли повішеним у одному з парків Києва 3 серпня.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у боях на Донбасі і отримав українське громадянство.

Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, очільник українського руху «Азов», який був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів – ред.).