Bellingcat: співробітники ФСБ Росії інтегрувалися в опозиційні білоруські групи в Україні

Голова відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозєв заявляє, що він із колегами отримав інформацію про те, що представники ФСБ Росії інтегрувалися в опозиційні білоруські групи в Україні.

В ефірі радіостанції «Ехо Москви» Грозєв заявив, що група направить всі свої ресурси на розслідування обставин загибелі керівника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова, який був знайдений повішеним.

«По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не стало б повної картини події. Те, що дозволяє припустити, що це спецоперація, – це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, якої ми домоглися, що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, що перебувають в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство», – сказав він.

У правоохоронних органах України ці дані наразі не коментували.

Шишов зник у Києві 2 серпня, пізніше його знайшли повішеним в одному з київських парків недалеко від місця його проживання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і заявила, що буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замаскованого під суїцид. У поліції додали, що від Шишова не надходило звернень про можливе стеження за ним.

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу щодо загибелі голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова, заявив речник голови держави Сергій Никифоров.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.