Загибель Шишова: у Києві та Одесі відбулися акції пам’яті

У Києві та Одесі відбулися акції пам’яті голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова.

У столиці України близько 150 людей прийшли до стін посольства Білорусі. Багато з них мали національну біло-червоно-білу символіку і портрети загиблого активіста.

Вони вигукували гасла проти режиму Олександра Лукашенка, скандували «Не забудемо! Не пробачимо!», «Живє Бєларусь» та «Герої не вмирають».

На акції виступила дівчина загиблого Божена Жолудзь, яка закликала відмовитися від мирних спроб повалити білоруський режим. Акція завершилася без інцидентів, Радіо Свобода вело пряму трансляцію цієї події у межах спецвипуску програми «Свобода Live».

В Одесі близько двох десятків людей зібрались біля Потьомкінських сходів, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ми закликаємо українську владу чесно розслідувати його смерть та розібратися, хто в ній винний. Ми не віримо, що життєрадісна людина могла скоїти суїцид», – заявила одна з організаторок акції на ім’я Маргарита, яка переїхала з Білорусі в Україну та живе в Одесі.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня. Він вийшов на ранкову пробіжку і не повернувся. 3 серпня його знайшли повішеним у лісопарку на околиці Києва. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.