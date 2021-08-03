Тихановська про смерть Шишова: «Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном»

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила співчуття родичам загиблого голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Вона також подякувала Україні за порушення кримінальної справи та «готовність дійти до правди».

«Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном, поки є ті, хто намагається помститися їм і приховати правду, позбувшись свідків. Віталій Шишов допомагав білорусам – і його знайшли повішеним, як колись Микиту Кривцова. Але це сталося в іншій країні. А також захоплення заручників відбулося на борту літака іншої країни. А також спроба примусово вивезти нелояльну спортсменку до Білорусі з території іншої країни», – сказала Тихановська 3 серпня.

Раніше 3 серпня речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу щодо загибелі голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова.

Голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова знайшли повішеним у одному з парків Києва 3 серпня.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. За попередніми даними, він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся.

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну.