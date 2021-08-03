Смерть білоруса Шишова у Києві: самогубство, провокація чи привіт від Лукашенка? 

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві напередодні. Він вийшов 2 серпня на ранкову пробіжку і не повернувся. 3 серпня його знайшли повішеним в одному з київських парків. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство. Під посольством Білорусі в Україні запланована акція пам’яті Віталія Шишова.

Які версії загибелі білоруса Шишова у Києві напередодні річниці масових протестів у Білорусі проти узурпації влади Лукашенком після виборів президента? Як реагує на смерть співвітчизника білоруська діаспора в Україні, українська влада і міжнародна спільнота? Та кому може бути на руку ця історія? Розбираємося у програмі «Свобода Live».

«Білоруський дім в Україні» – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли в Україну. За даними білоруської служби Радіо Свобода , ця організація пов’язана з народженим у Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у боях на Донбасі і отримав українське громадянство. Сергій Коротких – колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, очільник українського руху «Азов», який був названий Державним департаментом США «націоналістичною групою ненависті» (представники «Азову» заперечують таку оцінку дипломатів).