Друзі Шишова проситимуть Монастирського про охорону його дівчини – ефір Радіо Свобода

Друзі загиблого голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова запрошені на 4 серпня на зустріч у Міністерстві внутрішніх справ. Вони планують просити міністра Дениса Монастирського надати охорону дівчині Шишова, Божені Жолудзь, повідомив в ефірі Радіо Свобода друг активіста Юрій Щучко.

«Був дзвінок з Міністерства внутрішніх справ, буде зустріч з міністром внутрішніх справ України. Я обговорюватиму це питання особисто з ним, щоб надали охорону Божені, це дівчина Віталія, теж моя близька подруга і одна із засновниць нашого руху «Білоруський дім в Україні». Також порушуватимемо питання про загальну безпеку активних білорусів тут, щоб вони почувалися в безпеці», – сказав Щучко в ефірі програми «Свобода Live».

Він також підтвердив, що загиблий міг проводити роботу з виявлення імовірних агентів режиму Лукашенка, інкорпорованих у білоруську діаспору в Україні (на записі – з 21:00).

«Цю діяльність він вів доволі приховано, ми знали поверхневі результати його роботи, конкретно я не можу сказати, що він когось саме вирахував, але в нашому відео, розслідування проводив Віталій, а Божена і я, ще хлопці, які допомагали, ми вирахували «тітушок», оплачених певною особою, яку ми не змогли далі знайти», – повідомив Юрій Щучко.

Телеграм-канал Nexta також повідомляв, що Віталій Шишов останнім часом збирав дані про співробітників спецслужб Білорусі, які працюють за кордоном. Кілька місяців тому він завів у мережі Telegram спеціальний канал, щоб вносити туди відомості про таких білорусів, і відразу ж написав, що бачив на акціях білоруської діаспори в Києві «підозрілих людей», схожих на співробітників КДБ Білорусі.

Голова громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталій Шишов зник у Києві 2 серпня. Він вийшов на ранкову пробіжку і не повернувся. 3 серпня його знайшли повішеним у лісопарку на околиці Києва. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство і розглядатиме всі версії, в тому числі вбивство, замасковане під самогубство.