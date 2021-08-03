Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки – джерело

Служба безпеки України заборонила російському артисту Філіпу Кіркорову в’їзд до України на три роки, повідомило Радіо Свобода поінформоване джерело в правоохоронних органах.

За повідомленням, рішення ухвалили в червні. Інших подробиць наразі немає.

У СБУ справу офіційно не коментували. Радіо Свобода направляє в Службу безпеки інформаційний запит із цього приводу.

У червні Міністерство культури та інформаційної політики України пояснювало, що виключило російського артиста Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, через кілька днів після внесення в нього, на підставі нового листа Служби безпеки України.

У цьому листі СБУ просила відкликати попередній лист щодо внесення Кіркорова до цього списку, повідомили у МКІП.

При цьому там звернули увагу: як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає.

23 червня МКІП повідомило, що з попереднього дня, 22 червня, внесло Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, на підставі листа СБУ від 11 червня.

Як тоді повідомили Радіо Свобода в СБУ, підставами стали «неодноразові пропагандистські концерти й заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина Росії».

Кіркоров тоді у відповідь заявив, що йому «треба пишатися» внесенням у цей список. Нинішнє рішення артист ще не коментував.