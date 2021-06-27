Мінкульт пояснив, чому виключив Кіркорова з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури та інформаційної політики України пояснило, чому виключило російського артиста Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, через кілька днів після внесення в нього.

Це зробили на підставі нового листа Служби безпеки України від 25 червня з проханням відкликати попередній лист щодо включення Кіркорова до цього списку, за яким росіянина внесли в цей список наказом МКІП 22 червня, мовиться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, такі листи СБУ, відповідно до законодавства, передбачають безумовність дій МКІП щодо включення чи виключення громадян іноземних держав із переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

«Включаючи чи виключаючи тих чи інших осіб із переліку, міністерство здійснює лише адміністративну технічну дію щодо оприлюднення у визначений законодавством спосіб рішення компетентних органів (у даному разі СБУ) щодо кваліфікування дій іноземних громадян, які призводять до включення їх до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці», – нагадали в міністерстві.

При цьому там звернули увагу: як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає.

Служба безпеки України наразі не коментувала цього повідомлення.

23 червня МКІП повідомило, що з попереднього дня, 22 червня, внесло Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, на підставі листа СБУ від 11 червня.

Як тоді повідомили Радіо Свобода в СБУ, підставами стали «неодноразові пропагандистські концерти й заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина Росії».

При цьому Кіркоров в’їжджав до Криму поза українськими пунктами пропуску на адміністративному кордоні з материковою Україною. За словами речника Артема Дехтяренка, СБУ має докази, що Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність України і виправдовував російську агресію.

Кіркоров тоді у відповідь заявив, що йому «треба пишатися» внесенням у цей список. Нинішнього повідомлення про виключення з цього списку він на цей момент іще не коментував.