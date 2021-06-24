Кіркоров відреагував на потрапляння до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Російський артист Філіп Кіркоров прокоментував своє потрапляння до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

«Тим, що сталося, треба пишатися. Новини з України виглядають, як зі світу фантастики. Але це реальність», – написав співак у Instagram.

Кіркоров також прикріпив відео, у якому сказав, що «насправді заборонили не Кіркорова, а Росію».

«Внесення до чорного списку України народного артиста України – це вже звучить як абсурд. Але в світі такого багато зараз… Такі недалекі чиновники не знають і не розуміють, що творчість нині не заборониш, музику не закриєш папірцем або кордоном», – сказав він.

Раніше сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що на звернення СБУ додало Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. В СБУ пояснили, що підставами стали «неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина РФ».

Свого часу Філіпу Кіркорову заборонила в’їзд Литва, пояснивши це тим, що він регулярно виступає в окупованому Росією українському Криму, порушуючи цим правила в’їзду на міжнародно визнану територію України.

Наразі в переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, є 201 людина.