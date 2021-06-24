Заборона на в’їзд до України реперу «Басті» закінчилася – ДПСУ

Заборона на в’їзд до України російському реперу «Басті»(Володимиру Вакуленку) закінчилася. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Заборона, яка діяла з 2017 до 2020 року, закінчилася. Обставин, які б показували порушення ним українського законодавства останнім часом, немає. Тому Державна прикордонна служба діє виключно в межах наданих нам повноважень. Якщо будуть підстави через порушення українського законодавства даною особою, будуть застосовані ті норми, які покладені на Державну прикордонну службу», – заявив Демченко.

У травні у Службі безпеки України отримали офіційні звернення від народних депутатів та представників громадськості стосовно розгляду питання можливої заборони в’їзду в Україну російському реперу «Басті»(Володимиру Вакуленку).

У березні 2021 року стало відомо, що народний депутат Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») звернувся до Служби безпеки з проханням розглянути можливість заборони на в’їзд в Україну російському реперу «Басті».

Читайте також: У СБУ пояснили, чому Кіркорова додали до переліку людей, які загрожують нацбезпеці України

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що «Басті» знову дозволений в’їзд до України.

У СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що не отримували даних, що російський репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом «Баста») за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту був знову дозволений в’їзд на українську територію.