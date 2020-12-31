В’їзд до України заборонено 157 особам через загрозу нацбезпеці – Мінкульт

Наразі до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, Міністерство культури та інформаційної політики України долучило 157 людей. Про це відомство повідомило на запит Радіо Свобода. Повний список оприлюднено на сайті міністерства.

У 2020 році до переліку включили дев’ять осіб, які, за інформацією Служби безпеки України, є громадянами Росії:

актора Олексія Гуськова

російських співачок із гурту «Воровайки» Ларису Надиктову, Яну Павлову, Діану Теркулову

співака Валерія Сюткіна

Анастасію Тодорову (на сайті «Миротворець» особу з ідентичним іменем звинувачують у сприянні підтримуваним Росією угрупованням бойовиків на Донбасі та зазіханні на суверенітет і територіальну цілісність України)

актора Павла Трубінера

продюсера Максима Фадєєва

актора Бориса Щербакова

Відповідно до вимог українського законодавства, заборонено транслювати аудіовізуальні твори (фільми та телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), видавати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, якщо одним з учасників фільму є особа, включена до переліку.

За 2020 рік зі списку також вилучили двох громадян Росії: 17 червня – акторку і телеведучу Катерину Варнаву, 16 вересня – співака Василя Вакуленка (відомий під псевдонімом «Баста»). В обох випадках Міністерство культури та інформаційної політики діяло за попереднім поданням Служби безпеки. В СБУ пояснювали, що можуть вилучити особу зі списку таких, що загрожують національній безпеці, «якщо за період дії заборони даних щодо вчинення особою дій, що можуть завдати шкоду національній безпеці, не отримано».