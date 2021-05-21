У СБУ прокоментували звернення депутатів із проханням не пускати в Україну репера «Басту»

У Службі безпеки України отримали офіційні звернення від народних депутатів та представників громадськості стосовно розгляду питання можливої заборони в’їзду в Україну російському реперу «Басті»(Володимиру Вакуленку). Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

« У зв’язку з відвідуванням ним тимчасово окупованої території АР Крим з порушенням встановленого законодавства України порядку та наявністю в його діях окремих ознак адміністративного правопорушення Службою безпеки України у березні цього року поінформовано Державну прикордонну службу України для розгляду в межах компетенції та прийняття рішень», – заявили в СБУ.

У спецслужбі додали, що в разі отримання даних щодо правопорушень Вакуленка будуть реагувати.

У березні 2021 року стало відомо, що народний депутат Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») звернувся до Служби безпеки з проханням розглянути можливість заборони на в’їзд в Україну російському реперу «Басті».

Депутат нагадав, що в 2017 році СБУ вже забороняла Вакуленку в’їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Криму в 2015 році, де він виступав із концертом. Однак термін дії заборони вже закінчився.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що «Басті» знову дозволений в’їзд до України.

У СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що не отримували даних, що російський репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом «Баста») за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту був знову дозволений в’їзд на українську територію.