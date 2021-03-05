Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що не знав про те, що Росія в 2019 році на 15 років продовжила йому заборону на в’їзд, у тому числі в анексований нею Крим. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Лідер кримськотатарського народу повідомив, що у зв’язку із забороною на в’їзд до Криму він разом із адвокатом Миколою Полозовим звертатиметься до Європейського суду з прав людини.

«Взагалі-то я не в курсі, що вони продовжили. У 2014 році вони мені давали заборону на 5 років, до 2019 року. А потім, в 2018-му, за рік до закінчення цього терміну мене внесли до списку санкцій. І там терміни не вказувалися. З матеріалів так званої кримінальної справи з’ясовується, що 5 березня 2019 року вони продовжили заборону ще на 15 років», – сказав Мустафа Джемілєв.

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Він зазначив, що «з огляду на вік», російська заборона не має для нього значення.

«До 2034 року мене давно вже не буде на цьому світі, так само, як не буде й окупації. У разі моєї смерті вони хочуть не пропустити на похорон до Криму. За радянських часів це практикувалося», – зазначив Джемілєв.

Вранці 5 березня стало відомо, що Мустафі Джемілєву продовжили заборону на в’їзд до Росії та окупованого нею Криму до 2034 року.

В Армянську проходять судові засідання у справі проти Джемілєва, яку проти нього російські слідчі порушили торік.

Зокрема, Управління Слідкому Росії в анексованому Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою; недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки; незаконне придбання і зберігання боєприпасів».

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в анексованому Криму.