Росія продовжила заборону на в’їзд до Криму Мустафі Джемілєву до 2034 року

Москва продовжила до 2034 року заборону на в’їзд до Росії та окупованого нею Криму лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. Про це стало відомо під час дослідження матеріалів у кримінальній справі проти Джемілєва на засіданні підконтрольного Росії суду в Армянську, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як випливає з відповіді управління захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом російської ФСБ, заборона на в’їзд ухвалена 5 березня 2019 року строком на 15 років – до 5 березня 2034 року.

Редакція Крим.Реалії повідомила, що звертатиметься до Джемілєва по коментар із цього приводу.

Росія заборонила Джемілєву в’їзд до Криму після анексії півострова, термін дії тієї заборони сплив ще 19 квітня 2019 року, однак Джемілєв не робив спроб повернутися до Криму.

В Армянську тривають судові засідання у справі проти Джемілєва, яку щодо нього російські слідчі порушили торік. Зокрема, управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд яким до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, яке створило умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв повідомив, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини.