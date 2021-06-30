Кіркоров подав апеляцію на рішення суду про заборону на в’їзд до Литви – адвокат

Російський співак Філіп Кіркоров подав апеляційну скаргу на рішення Вільнюського окружного адміністративного суду, який залишив у силі заборону на в’їзд до Литви терміном на п’ять років, Повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на адвоката артиста Олександра Добровінського.

«Ні я, ні Філіп Кіркоров не мають наміру зупинятися і продовжимо відстоювати своє право нести людям мистецтво і культуру незалежно від місця народження, проживання чи поглядів. Ми подали до Вільнюського суду апеляційну скаргу на винесене рішення про заборону артисту Кіркорову виступати в країні», – заявив юрист.

Литва заборонила в’їзд Кіркорову, пояснивши це тим, що він регулярно виступає в окупованому Росією українському Криму, порушуючи цим правила в’їзду на міжнародно визнану територію України.

Раніше сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що на звернення СБУ додало Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. В СБУ пояснили, що підставами стали «неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина РФ».