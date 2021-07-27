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Люксембург дозволив в’їзд українцям – Кулеба

Люксембург знову відкритий для українців

Люксембург приєднався до країн, які відкрили свої кордони для українців після обмежень, викликаних пандемією.

«Люксембург відкривається для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС», – написав у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Посли країн Європейського союзу 14 липня схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки. До цього списку вперше увійшла Україна.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.

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