Посли ЄС включили Україну до списку країн, для яких скасовано обмеження на поїздки

Посли країн Європейського союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки. Як повідомляє журналіст Радіо Свобода, вперше в цьому списку фігурує Україна.

На офіційних ресурсах Євросоюзу ця інформація буде оновлена сьогодні, 14 липня, в другій половині дня.

Раніше цього тижня відповідну пропозицію озвучило керівництво блоку. Вона має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється кожні два тижні. До нього вже увійшли Молдова, Вірменія та Азербайджан.

Раніше в МЗС України повідомили, що представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до переліку країн для вільного в’їзду.

У міністерстві зазначили, що рекомендація Єврокомісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов’язковою. Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.