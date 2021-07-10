Коронавірус: Ляшко розповів про перебіг вакцинації

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив останні дані про перебіг вакцинації від коронавірусного захворювання COVID-19 в Україні.

За його словами, наразі в Україні зробили щеплень вакциною:

🔬AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 мільйона

🧬Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 мільйона

🦠CoronaVac/Sinovac Biotech –1 мільйон

Усього зроблено щеплень 3 мільйони 420 тисяч 668, із них отримали тільки першу дозу з двох необхідних 2 мільйони 277 тисяч 226 українців, а повністю вакциновані обома дозами 1 мільйон 143 тисячі 442 особи.

Крім того, повідомив міністр, цього тижня було встановлено три рекорди в кількості щеплень за день 💪🏻:

❗7 липня – 104 680

❗8 липня – 109 160

‼️9 липня – 114 660

«Звертаюсь до вже вакцинованих і просто відповідальних громадян: подбайте про своїх старших рідних та близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть до найближчого пункту щеплення. Іноді достатньо просто сказати, що це важливо, надихнути їх до рішення обрати вакцинацію, обрати безпечний захист від COVID-19. Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтесь цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтесь, щойно у вас буде така можливість. Лише разом ми зможемо мінімізувати наслідки пандемії», – наголосив міністр Ляшко.

За його словами, в Україні вже працюють біля 200 центрів масової вакцинації.

📍Перелік пунктів і центрів вакцинації тут: vaccination.covid19.gov.ua

За оцінками, населення України, за винятком окупованих на цей час територій, становить близько 41,5–41,6 мільйона осіб. Таким чином, повністю вакциновано в Україні менш ніж 2,8 відсотка населення. Як вважається, для безпечного проходження наступної хвилі пандемії COVID-19, яка вже розгортається в низці країн, зокрема й у сусідній Росії, необхідна вакцинація принаймні 70 відсотків населення.