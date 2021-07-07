«Батьки вірять у якісь теорії змови»: історії з пункту вакцинації

Юлія Мартиненко

У Києві з’явилася нова локація для масової вакцинації від COVID-19 – пункт щеплення відкрили на території національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ). У ці дні тут проходить музичний фестиваль Atlas Weekend. У МОЗ розраховують популяризувати щеплення серед молоді. Але щепитися можуть усі охочі, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код або попередньо записавшись у застосунку «Дія» чи ж на порталі Helsi.me

Щеплення роблять у павільйоні №9. На нього вказують сині банери зі стрілками і написами «Центр вакцинації».

У середині будівлі – імпровізовані кабінети, де записують дані і роблять щеплення.

Ми приходимо в обід, у будній день. Охочих вакцинуватися тут дуже мало – черги практично немає.

«5 липня, наприклад, вакцинувалося 177 осіб. Протягом дня буває, що хтось заходить незаписаний, ми створюємо картку вже тут на місці і також вакцинуємо, якщо немає протипоказань», – розповідає лікарка Кароліна Любович.

Процедуру проводять лікарі однієї з приватних клінік Києва. Видають відповідну довідку.

Щеплюють вакциною CoronaVac як тих, хто прийшов вперше, так і тих, кому потрібна друга доза вакцини, за умови, що попереднє щеплення проводилося цією ж вакциною.

Євген прийшов вакцинуватися вдруге. Близько року тому перехворів на коронавірус, однак вважає за потрібне вакцинуватися.

«У мене був легкий перебіг хвороби. Тільки два дні була висока температура, біль у м’язах, а потім ще два тижні не відчував запахів. На жаль, сім’я не вакцинована. Брат планує, а батьки вірять у якісь теорії змови, тому не хочуть. Не думаю, що мій приклад допоможе їх переконати», – ділиться він.

Власним прикладом розвіяти страх рідних перед вакцинацією намагається Ангеліна. Дівчина потай поїхала щепитися.

«Це перша доза. Моя мама не знає, що я поїхала робити щеплення, бо вона трохи боїться. Працює на фармзаводі. У них ще раніше можна було це зробити, однак вона наслухалася всіляких вигадок, тому не захотіла. Я їй сказала, що їду робити дещо важливе. Під час обговорення теми вакцинації мама погодилася щепитися після того, як це зроблю я. Мені хотілося б, щоб ще бабуся зробила щеплення. Можливо, погодиться, побачивши, що зі мною все гаразд. Вона теж боїться, говорить, що цей вірус – вигадка. У нас ніхто не хворів ні з близьких, ні із сусідів, коли не зіштовхуєшся з цим, то і не дуже віриш у це. Але, якщо хтось потрапить у лікарню, буде вже пізно», – розповідає дівчина.

Щепитися першою дозою в пункт вакцинації на ВДНГ прийшла Юлія. Вона переконана, що щеплюватися треба, аби не мати ніяких недуг або ж мінімізувати їхній ризик. Через це регулярно вакцинується від грипу. До того ж, жінка на власному досвіді відчувала тяжкий перебіг COVID-19.

«Я в свій час дуже багато перечитала доказових лікарів, тому в мене стійке переконання, що треба щеплюватися, навіть попри те, що в нас був дуже сумний випадок. 2014 року ми щеплювали безкоштовно індійською вакциною онучку, але та дуже важко перенесла її. У листопаді минулого року я перехворіла в тяжкій формі «ковідом». Не була госпіталізована, бо не було місць у лікарнях. Найближчу пропонували у Василькові», – каже вона.

Другою дозою вакцинується Людмила, аби вберегти літніх батьків, які, каже, мають протипоказання до щеплення:

«У мене з чоловіком батьки похилого віку, тому вакцинуюся, щоб їх не заразити. Одні батьки щепилися «коронаваком», а другі – ні, бо мають діабет та інші хвороби, через це бояться. А ось бабуся отримала вакцину, їй 96. Зараз чекає на другу дозу».

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що пункт вакцинації на ВДНГ працюватиме щоденно з 10:00 до 16:00 години протягом фестивалю Atlas Weekend – до 11 липня.

Наразі в Україні першу дозу вакцини отримали понад 2 мільйони людей, другу – більше за 900 тисяч.