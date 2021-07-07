«Видихнули, але в бойовій готовності». Україна отримала перепочинок між хвилями коронавірусу, число хворих знизилося

Українські лікарі з полегшенням повідомляють, що країна отримала перепочинок від коронавірусу, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Впродовж останніх тижнів в Україні фіксують лише невелику кількість хворих на COVID-19: за останню добу вірус підтвердили у 610 осіб. Спеціальні інфекційні госпіталі в Україні тимчасово згортають: нову хвилю COVID-19 епідеміологи очікують лише через кілька місяців. Влада закликає українців зустріти її у всеозброєнні і активно вакцинуватися.

Лікарня №4 в Києві – одна з опорних медустанов для хворих на коронавірус в українській столиці. Навесні, під час піку третьої хвилі епідемії, лікарня працювала як інфекційний госпіталь. Пацієнтами з COVID-19 були заповнені всі поверхи. «Під час піку було дуже багато хворих, ми розгорнули додаткові ліжка, де ми могли, ще доставляли в коридори, і все було зайнято, – згадує Людмила Родіонова, завідувачка відділення терапії лікарні. – Я не можу сказати, що ми видихнули, ви самі бачите, що відбувається у світі. Але ми в бойовій готовності: у будь-який момент ми можемо перевести хворих, знову почати працювати як інфекційний госпіталь».

Зараз в лікарні всі відділення, крім інфекційного, практично пустують, а з відділення терапії завтра випишуть останню пацієнтку: вона була в лікарні з 16 травня.

Схожа ситуація і в інших українських лікарнях. Додаткові ковідні місця згортають, але медики впевнені, що перепочинок тільки на певний час. Нову хвилю коронавірусу в Україні очікують восени. У МОЗ кажуть, що підготували 40 тисяч ліжок і всі будуть забезпечені киснем. Лікарні, в яких кисню не вистачало під час третьої хвилі, цього разу перевели в статус резервних. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє, що їх будуть модернізувати.

Зараз пріоритет – дев'ять областей, в яких ми починаємо модернізацію, там лікарні будуть забезпечені централізованим киснем

«Ми розуміємо, що вони менш потужні, знаємо кількість хворих, яких вони можуть прийняти. Але розуміємо, що не всі хворі потребують реанімації, – пояснює міністр. – Зараз пріоритет – дев'ять областей, в яких ми починаємо модернізацію, там лікарні будуть забезпечені централізованим киснем. Ми знаємо, в які лікарні що потрібно купити».

Але в МОЗ вважають, що основні сили потрібно спрямувати не на лікарні, а на вакцинацію. Її темпи в Україні, як і раніше, невисокі: щеплення від коронавірусу отримали понад три мільйони осіб, або менше за 10% населення.

«Зараз активно вакцинуються працівники системи освіти, організовані колективи, також у нас працюють центри вакцинації, де щеплюються люди віком 60-64 років, – каже Роман Родина, керівник Центру громадського здоров’я. – Ми сподіваємося, що поставлена мета в 10 мільйонів доз до кінця літа цього року буде виконана».

Ми сподіваємося, що поставлена мета в 10 мільйонів доз до кінця літа цього року буде виконана

Щоб прискорити темпи вакцинації, в Україні вже відкрили близько сотні центрів, де зробити щеплення від коронавірусу може будь-хто. Один з таких працює в Києві. Все, що потрібно, – паспорт і електронна реєстрація. Медики кажуть, що охочих зробити щеплення з кожним днем стає більше.

«Старшого віку у нас зараз менше, ніж було раніше, зараз йде молодь віком до 50 років. 40, 30, багато йде молодих людей», – каже медсестра, яка працює в київському центрі вакцинації. Медики кажуть, що молоді люди найчастіше щеплюються, щоб отримати «ковідний паспорт» для виїзду за кордон.

Але імунологи кажуть, що поки щеплених недостатньо, щоб уникнути нової хвилі COVID-19.

Борис Донський вважає, що для України вкрай важливо щепити критичні групи населення, людей старшого віку. А вони, каже, вакцинуються неохоче.

«Особливо жителі сільської місцевості не дуже активно вакцинуються, – нарікає лікар. – Вони не збираються їхати в Європу, у відпустку. У них літній сезон: кури, гуси, корови. Саме ці люди восени будуть хворіти важко, і саме їм буде потрібна реанімація. І саме серед цього контингенту будуть важкі варіанти інфекції».

За словами лікарів, один з ризиків швидкого поширення штаму «дельта» в Україні – сусідство з Росією, де він активно циркулює. Рада Національної безпеки і оборони України розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією і з Великою Британією, Португалією і Індією, де «дельта» також активно поширюється. Зараз тим, хто приїжджає з цих чотирьох країн, потрібно здавати додатковий експрес-тест на кордоні.