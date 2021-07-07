За добу в Україні виявили 610 хворих на COVID-19

За добу 6 липня в Україні діагностували COVID-19 у 610 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. З нововиявлених хворих – 40 дітей і 20 медичних працівників.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях», – йдеться в статистиці відомства.

Читайте також: У Росії від COVID-19 за добу вперше померли понад 700 осіб

Також напередодні 458 людей госпіталізували, 33 людини померли. У 1 666 людей констатували одужання.

Методом полімеразно-ланцюгової реакції діагностували 20 240 людей, методом ІФА – 9 189, експрес-тестами – 16 739 людей.

Загалом, за офіційними даними, за час пандемії в Україні захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 537 людей померли.