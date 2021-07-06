В Узбекистані обмежують проведення масових заходів через COVID-19

В Узбекистані обмежується проведення всіх масових заходів, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Йдеться про всі святкові масові заходи, спортивні змагання, а також концерти, фестивалі, театральні та кінопрограми, незалежно від того, де проводиться захід – на відкритому майданчику чи в закритому приміщенні.

Спортивні змагання дозволено проводити без глядачів.

З 1 серпня на території Узбекистану також посилюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних правил при проведенні весіль, похоронів та інших сімейних заходів і обмежується число їх учасників до 50 чоловік.

З 1 травня 2021 року припинене проведення концертів і вистав у закритих залах.

За офіційною статистикою, щодня в Узбекистані виявляється не менш як 460 нових випадків захворювання на COVID-19.

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