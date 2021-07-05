У Києві запрацював ще один центр вакцинації

У Києві з 5 по 11 липня можна буде вакцинуватися на території ВДНГ, де в ці дні проходитиме музичний фестиваль Atlas Weekend. Про це повідомляється на порталі HELSI.ME

Пункт вакцинації у 9-му павільйоні виставкового центру працюватиме з 10-ї до 16-ї години. Щеплення робитимуть вакциною Coronavac.

«Після запису вам прийде смс. Його треба показати при вході в центр вакцинації разом із паспортом та ІПН», – мовиться у повідомленні.

Наголошується, що для вакцинації квитки на сам фестиваль непотрібні.

Ще один центр вакцинації у Києві вже працює у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро Лівобережна.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 2 074 988 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 850 394. Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

Станом на 4 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.