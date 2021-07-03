У Таджикистані запроваджена обов’язкова вакцинація від COVID-19

Влада Таджикистану запровадила обов’язкову вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19 для всіх громадян країни віком понад 18 років.

Також штаб із протидії хворобі закликав громадян, які повертаються з-за кордону, незалежно від позитивного чи негативного результату ПЛР-тесту перебувати в режимі самоізоляції впродовж 10 діб.

Згадавши про високий ризик передачі коронавірусу, штаб також рекомендував знизити число гостей на весіллях та інших урочистостях.

Як зазначає таджицька служба Радіо Свобода, офіційна статистка COVID-19 у країні, попри швидке поширення нового штаму вірусу, залишається невисокою. За даними Міністерства охорони здоров’я за 2 липня, за добу було виявлено 25 випадків зараження, померли дві людини.

Всього з початку пандемії в Таджикистані, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли приблизно 13 з половиною тисяч людей, померли 92. Незалежні експерти не довіряють офіційним цифрам і припускають, що вони можуть бути значно вищими.

На сьогодні громадяни Таджикистану можуть зробити щеплення вакцинами від AstraZeneca індійського виробництва і китайської CoronaVac.