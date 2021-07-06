У Росії від COVID-19 за добу вперше померли понад 700 осіб

За останню добу в Росії від COVID-19 померли 737 людей. Про це повідомляє федеральний оперативний штаб. Це рекорд добової смертності з початку пандемії.

Найбільше смертей від COVID-19 за останню добу зафіксовано у Москві та Санкт-Петербурзі. Однак в найбільших містах Росії смертність від хвороби залишається помітно нижче досягнутих в кінці червня максимумів. Отже, рекордний приріст смертності за одну добу забезпечили інші регіони.

Загальна кількість померлих з підтвердженим діагнозом COVID-19 з початку пандемії, за даними оперативного штабу, сягнула майже 140 тисяч.

У той же час, за даними «Росстату», вже до кінця квітня 2021 року в Росії та окупованому нею Криму померли понад 270 тисяч осіб з COVID-19. Методика підрахунку смертності, яку використовує оперативний штаб, відрізняється від методики статистичного відомства. «Росстат» враховує всі летальні випадки після захворювання COVID-19, навіть ті випадки, коли вірус не став основною причиною смерті.

За останню добу у Росії виявлено 23 378 нових випадків зараження COVID-19. Всього за час пандемії у Росії зареєстровано 5 658 672 випадки COVID-19.