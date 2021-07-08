«Лямбда», «дельта» і британський: чим небезпечні нові штами коронавірусу і як з ними справляються існуючі вакцини

Євгенія Котляр

Єгор Максимов

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомляє, що починаючи з 6 червня, паралельно з поширенням в країні штаму коронавірусу «дельта», спостерігається зниження ефективності вакцини Pfizer до 64%. При цьому, згідно з даними МОЗ, ефективність вакцини проти тяжкого перебігу хвороби, що призводить до госпіталізації, залишається на рівні 93%, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Вчені з Чилі тим часом побоюються, що штам «лямбда» коронавірусу може бути стійким до вакцин. ВООЗ не виключає, що новий різновид переведуть з групи тих, що «викликають інтерес» в групу тих, що «викликають стурбованість».

28 червня в центрі вірусології «Вектор» Росспоживнагляду заявили, що в Росії немає випадків штаму коронавірусу «лямбда». Там додали, що вивчення властивостей цього варіанту триває, повідомляє ТАСС. Телеканал «Настоящее время» поцікавився в Міністерства охорони здоров’я Росії про нові дані щодо «лямбди», але на момент публікації відомство не відповіло.

«Вакцини – це наш єдиний засіб»

Відмовлятися від вакцин ні в якому разі не варто. Треба вакцинуватися

Новини про нові штами коронавірусу не повинні вплинути на вакцинацію – щеплення в будь-якому випадку ефективніше, ніж його відсутність, розповів телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», професор кафедри вірусології біологічного факультету МДУ Олексій Аграновський.

– Вакцини і вакцинація – це не чорне і не біле, це ймовірність. Вони дають вельми хороший рівень захисту – навіть проти «дельти». Відмовлятися від вакцин ні в якому разі не варто. Треба вакцинуватися. Це наш єдиний засіб. Не один з, а єдиний.

– Показник ефективності в 64% говорить лише про те, що штамом «дельта» легше заразитися. Але вакцини все одно допомагають справлятися зі складними симптомами?

– Це правда. За моїми даними, для «Спутніка» ймовірність важких випадків [перебігу COVID-19] зменшується в 14 разів у щеплених, порівняно з нещепленими.

– Що відомо про наступний штам коронавірусу – «лямбда»? ​

Вчені знають, що потрібно робити

– Цей штам здебільшого поганий тим, що він в більш високому ступені «відходить» від вакцин. Але я не знаю даних, які б говорили, що він більш заразний. Ось «дельта» більш заразний, ніж уханьський. Британський штам більш заразний, ніж нульовий уханьський. І це найгірше в них. Загалом кажучи, ми повинні чекати нових штамів, в тому числі з такими властивостями, і повинні думати на один крок вперед. І мені здається, що розробники вакцин до цієї ситуації готові: зробити інший варіант вакцини під якийсь варіант X – це не дуже довга робота. Це, грубо кажучи, тиждень лабораторної роботи, щоправда, потім треба буде знову випробовувати цю вакцину, хоча я вважаю, що вона буде так само безпечна, як і її прототип. Швидко переробити, а ось скільки часу займе проходження реєстрації – це вже питання не до вчених. А вчені знають, що потрібно робити.

– Олексію, а до якого моменту будуть з’являтися нові штами, грецький алфавіт адже не нескінченний?

Що робити? Прискорити вакцинацію, вакцинацію тим, що є тут і зараз, і зробити це масово і одночасно

– Це вірно. І це абсолютно неминучий процес, це питання великих чисел. Коли вірусу багато в популяції, висока ймовірність, що виникнуть нові варіанти, з яких відберуть якісь варіанти, які вигідні для вірусу. Велика частина цих відхилень, цих мутацій шкідливі для вірусу або нейтральні, і вони так і будуть наявні у вірусній популяції, нічого не даючи вірусу і нічим не загрожуючи нам. Але з якоюсь імовірністю, як в Індії, де хворіє багато людей і концентрація вірусу в популяції висока, відібрався ось такий варіант з підвищеною заразністю «дельта».

Так само можуть потенційно утворюватися інші штами, які можуть зайняти весь грецький алфавіт. «Що робити?» – ви запитали. Це абсолютно законне запитання. Прискорити вакцинацію, вакцинацію тим, що є тут і зараз, і зробити це масово і одночасно. Ось тоді кількість вірусу в популяції впаде – і можливі нові проблемні штами не виникнуть просто статистично.