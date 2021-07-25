Португалія відкривається для українців з 26 липня – Кулеба

З понеділка, 26 липня, українські громадяни зможуть відвідати Португалію. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС», – написав Кулеба у твітері.

Посли країн Європейського союзу 14 липня схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки. До цього списку вперше увійшла Україна.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.