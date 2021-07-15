Угорщина дозволила українцям здійснювати транзит залізницею до Австрії – МЗС

Угорщина дозволила українським громадянам здійснювати транзитні подорожі залізницею через свою територію до Австрії, повідомив у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів. Якраз коли відновлюється дія безвізу. Розширюємо свободу подорожей українців», – написав Кулеба.

1 червня «Укрзалізниця» відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини. Угорщина стала першою країною-членом ЄС, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня. Пізніше і Австрія відкрила свої кордони для українців.