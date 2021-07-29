Тисячі білорусів просять притулку в Польщі – ЗМІ

Тисячі громадян Білорусі через утиски і переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка переїжджають до Польші з надією здобути притулок. Як повідомляють польські засоби інформації, білоруси зараз становлять найбільшу національну групу, яка шукає притулок у Польщі. Протягом останнього року 10,4 тисячі білорусів прибули до Польщі з такою метою, з них 6 тисяч уже звернулися до польського уряду з проханням надати їм міжнародну допомогу.

У Польщі діє урядова програма «Польща. Працевлаштування» (Poland. Business Harbour), за якою вже 4,3 тисячі білорусів звернулися з проханням знайти їм місце праці. Як повідомила речниця головного коменданта Прикордонної варти Анна Міхальска, від 18 серпня 2020-го до 18 липня цього року з усього 6 158 осіб найбільше громадян Білорусі звернулися по допомогу. Зокрема, 4 604 людини перетнули кордон на підставі візи, виданої з гуманітарних міркувань, ще 1,5 тисячі осіб звернулися по міжнародний захист безпосередньо на кордоні з Польщею чи перетнувши його.

Протягом цього року ще 90 білоруських громадян дістали дозвіл на в’їзд до Польщі в надзвичайному режимі безпосередньо від коменданта Прикордонної варти.