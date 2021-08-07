Коронавірус: Кузін пояснив, коли варто вакцинуватися тим, хто вже перехворів

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що вакцинуватися від COVID-19 потрібно навіть у разі, якщо людина вже хворіла на це захворювання.

«По-перше, зараз немає специфічної або визнаної цифри, який титр антитіл повністю захищає від коронавірусної хвороби. В процесі вивчення зараз саме ефективність набутого імунітету або імунітету після вакцинації. Це питання розглядалося національними експертами з питань імунізації. Зараз діє рекомендація така, що, незважаючи на те, чи ви перехворіли, чи ні, все рівно є успішний досвід і рекомендація провести вакцинацію після шести місяців після завершення хвороби. Це загальна рекомендація. Тобто людина одужала, шість місяців і можна вакцинуватися», – сказав він.

При цьому, за словами Кузіна, якщо людина працює в критичній інфраструктурі, якщо це, наприклад, освітянин або медичний працівник, то чекати шість місяців не варто, вакцинацію слід провести в найближчому періоді після завершення активної фази хвороби.

Кузін також заявив, що МОЗ планує вакцинувати понад 50% українців до завершення року.

На даний час в Україні, за даними МОЗ, проти COVID-19 вакциновані понад чотири мільйони людей, повністю імунізовані – понад 2,3 мільйона.